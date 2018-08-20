"Потихеньку вмираємо": в Криму завили через життя при Росії

Жителі курортного селища Поповка, який знаходиться в окупованому Росією Криму, поскаржилися на відсутність туристів, яка змусило місцевих продавати нерухомість.

Після закриття фестивалю КаZантип доходи в Поповці впали, передає "Крим.Реаліі".

"Люди набрали кредитів і розраховували, що вони швидко відіб'ють ці гроші. А вийшло, так, що вони сіли в калюжу. Ви, напевно, бачили - всюди висять оголошення: продаю, продаю, продаю. Не від хорошого життя", - каже місцевий житель Володимир.

Він додав, що до 2014 року, поки в Поповці проходив фестиваль КаZантип, селяни за два місяці заробляли кошти, на які можна було прожити рік. Тепер, за його словами, вони змушені здавати відпочивальникам житло за ціною в десять разів нижче, ніж в інших населених пунктах на узбережжі Криму.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше жителі Криму масово поскаржилися на злидні.