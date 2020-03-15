Верни сейчас время на месяц назад, разве допустили бы власти Италии подобную эпидемию? Нет. Думается мне, что закрыли бы все авиасообщения и границы, ввели бы карантин, закрыли супермаркеты, торговые центры, кинотеатры и все закрытые публичные пространства, отменили бы все массовые мероприятия и т.д. Уголовная ответственность за нахождение с признаками ОРВИ на работе и в общественном месте. Организовать отдельные оборудованные всем необходимым палаты для приема больных коронавирусом. Закупить тесты в необходимом количестве. И т.д. И тогда сотни людей продолжали бы жить.

Просто неверно прогнозировали. Не подготовились.

И немцы. И французы. И испанцы. Никто не спрогнозировал и не действовал вовремя.

Все опоздали. И теперь пожинают плоды либеральности и нерешительности.

Для того, чтобы быть готовыми, надо представить наихудший сценарий и действовать так, как если бы он наступил ЕЩЕ ВЧЕРА. Особенно в нынешней ситуации и с учетом происходящего у соседей.

У нас в Украине всего три подтвержденных случая заболевания коронавирусом? НЕТ! Представим себе, что за вчерашний день у нас +120 заболевших, +10 летальных исходов и скорее всего 1500 носителей вируса, которые даже не подозревают об этом ввиду длительного инкубационного периода. И действуем УЖЕ СЕГОДНЯ исходя из этого предположения для того, чтобы через две недели не столкнуться с подобной совершенно реальной картиной.

Как Китай. Как Таиланд. Как СЕЙЧАС поумневшие Италия и Испания.

Закрытие всех общественных пространств, кинотеатров, детских центров, больших магазинов за исключением продуктовых. Ограничение перемещения по городу. Строжайший карантин, а не "до 200 человек". Уголовная ответственность за нахождение на рабочем или в публичном месте с любыми признаками ОРВИ. Полное закрытие границ. Оборудование отдельных палат минимум на 500 мест, оснащённых всем необходимым оборудованием, тестами, медикаментами В КАЖДОМ областном центре.

А не эти все осторожные полумеры.

Тогда возможно через две недели не будет +120 заболевших и +10 летальных.☝️

Перечитаем этот пост через месяц. Всем крепкого здоровья.

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