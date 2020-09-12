Потеплішає до +30: синоптики дали прогноз погоди в Україні на неділю

Погода в Україні в неділю, 13 вересня очікується тепла і без опадів. У більшості регіонів буде ясно, мінлива хмарність очікується тільки в частині західних областей.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру. Так, в центральних областях України температура повітря буде +23..+27 градусів вдень, вночі – до +6..+10. На території західних областей вдень очікується +22..+28, вночі +11..+13.

На півночі температура повітря прогнозується на рівні +22..+26 вдень і +7..+11 градусів вночі. На сході України вдень очікується +25..+28 градусів, вночі +9..+15 градусів. У південних областях вдень температура підніметься до +25.. 29 градусів тепла, а вночі +11..+17.

У Києві температура повітря в неділю очікується на рівні до +26 градусів, а вночі до +11 градусів. Опадів не прогнозується.

Крім того, 13-14 вересня в південній частині, східних, центральних, Сумській, Чернігівській, Київській, Рівненській та Тернопільській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

за даними Gismeteo, погода в Україні у вересні очікується дощовою, але теплою. Температура повітря протягом місяця буде коливатися від +15 до +32 градусів.

Однак в Укргідрометцентрі вважають, що погода в Україні буде літньою лише до середини вересня, та й то з короткочасними періодами похолодання.

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