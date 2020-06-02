Потеплішає до +28: синоптик розповів, коли в Україні настане справжнє літо

Справжнє тепле літо настане в Україні до кінця тижня. Істотне підвищення температури очікується 4-5 червня.

Про це розповів директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда, передає "24 Канал". За його словами, температура повітря з 5 до 15 червня коливатиметься від +23 до +28 градусів.

Синоптик нагадав, що справжнє літо – це не червень, а липень і серпень. Кульбіда зазначив, що українцям варто готуватися до того, що в ці місяці температура повітря буде дуже великою.

В Україні скоро потеплішає

Раніше OBOZREVATEL писав, що начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань розповів, що в червні погода в Україні очікується теплою та з помірними опадами, однак не виключені й температурні коливання в окремі дні.