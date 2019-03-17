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Потеплішає до +22: синоптик повідомила про "казкову" погоду в Україні

3.2тЧитати матеріал російською

В Україні очікується істотне потепління в понеділок, 18 березня. Місцями температура повітря прогріється до 20 градусів.

Як повідомила в Facebook синоптик Наталія Діденко, така погода протримається в Україні недовго, до вівторка, 19 березня. Потім в країну повернуться дощі і знизиться температура.

"У Вінницькій області, в Чернівецькій області та там, де сильніше розігріється повітря сонцем, очікується +17 +22 градуси. На сході тепло буде скромнішим, +7 +11 градусів. Львівщина накине курточки, 6-10 градусів тепла. І як раз в цей час будуть холодними території, які омиваються ще холодними морями", — розповіла Діденко.

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За її словами, в понеділок опади можливі лише на крайньому заході країни, а в центрі і на півночі можливий поривчастий вітер. У Києві прогнозують близько 18 градусів тепла.

Потеплішає до +22: синоптик повідомила про "казкову" погоду в Україні
Потеплішає до +22: синоптик повідомила про "казкову" погоду в Україні

Як писав OBOZREVATEL, недавно Україну накрив погодний армагеддон, в результаті якого постраждало багато людей, деякі загинули.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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