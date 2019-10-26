Потеплішає до +21: синоптики потішили прогнозом погоди в Україні

У суботу, 26 жовтня, в Україні очікується середня температура в районі +15 без видимих опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вночі та вранці буде туман. Вітер південно-західний, 3-8 метрів на секунду.

Найтепліше буде на заході країни. Температура повітря вночі складе 6-8 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до +19+21.

У північних областях опадів не очікується, однак вночі і вранці – туман. Температура повітря вночі складе 6-8 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до 14-16 градусів.

Центральні регіони також вночі і вранці накриє туман. Вдень стовпчики термометра покажуть +15+17, вночі похолодає до +6+8.

Погода в Україні Укргідрометцентр

На сході країни опадів не передбачається, вночі та вранці туман. Температура повітря вночі складе 2-4 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до 15-17 градусів.

На півдні України вдень очікується +16+18, вночі температура опуститься до +7+9.

У Києві сьогодні буде хмарно, тумани протягом усього дня. Температура повітря вночі складе 7-9 градусів тепла. Вдень потеплішає до 14-16 градусів тепла.

Погода у Києві Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики уточнили прогноз на листопад в Україні.

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