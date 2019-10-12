Потеплішає до +21: синоптики дали обнадійливий прогноз по Україні

Новий тиждень в Україні порадує українців теплом і сонцем. На Покрову і День захисника України по всій країні буде ясна і комфортна погода.

Як свідчать дані українського Укргідрометцентру, в свято, 14 жовтня, "бабине літо" буде в самому розпалі.

За прогнозами синоптиків, по всій території країни буде тепло і сонячно, очікується невелика хмарність без опадів. Найтепліше буде в західних областях, там температура повітря підніметься до +23, на сході країни буде 17-23 градуси, в південних регіонах – 17-22 градуси, а в північних – 19-22 градуси.

Осінь в Україні Лідська газета

Погода в Україні на 14 жовтня Укргідрометцентр

На початку робочого тижня, 15 жовтня, опадів також не очікується, тепло продовжить радувати українців. Температура повітря продовжить триматися на рівні 18-23 градуси. Найтепліше, як і раніше, буде в західних регіонах.

Погода в Україні на 15 жовтня Укргідрометцентр

У середу, 16 жовтня, золота осінь також порадує українців ясною теплою погодою. Температура продовжить утримуватися на позначці 18-22 градуси. Хмарності та опадів не очікується. По всій території країни буде дути північний вітер зі швидкістю 3-8 м/с.

Погода в Україні на 16 жовтня Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик Наталія Діденко розповіла, коли в Україну прийде бабине літо і яку погоду очікувати на Покров.

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