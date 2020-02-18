Потеплішає до +10: синоптикиня порадувала прогнозом погоди в Україні

В Україні в середу, 18 лютого, очікується суха повітряна маса з сонячними проясненнями.

Такий прогноз в Facebook дала народна синоптикиня Наталія Діденко. При цьому незначні дощі пройдуть в районі Приазов'я, а в Карпатах випаде небагато снігу.

Метеорологиня попередила, що вітер з південно-західного перейде на північно-західний, тому повітря буде свіжим.

Прогноз погоди в Україні

Температура повітря вночі буде близько нуля, але на сході країни опуститься до -3-5 градусів. Вдень у більшості областей України очікується +3+9 градусів, на півдні потеплішає до +10.

У Києві, 18 лютого, буде сухо і сонячно. Температура вдень очікується близько +5+6 градусів. За словами Діденко, серйозні опади у столиці пройдуть в неділю, 23 лютого.

"Хто любить зимове сонце, щоб там не говорили про нинішню зиму, завтра можна приємно мружитися і навіть надіти чорні окуляри", – додала синоптикиня.

Карта погоди Facebook Наталія Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 18 лютого, знову істотно потеплішає, місцями повітря прогріється до +14 градусів.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!