Потеплішає до +10: синоптикиня порадувала прогнозом погоди в Україні

В Україні в середу, 18 лютого, очікується суха повітряна маса з сонячними проясненнями.
Такий прогноз в Facebook дала народна синоптикиня Наталія Діденко. При цьому незначні дощі пройдуть в районі Приазов'я, а в Карпатах випаде небагато снігу.
Метеорологиня попередила, що вітер з південно-західного перейде на північно-західний, тому повітря буде свіжим.
Прогноз погоди в Україні
Температура повітря вночі буде близько нуля, але на сході країни опуститься до -3-5 градусів. Вдень у більшості областей України очікується +3+9 градусів, на півдні потеплішає до +10.
У Києві, 18 лютого, буде сухо і сонячно. Температура вдень очікується близько +5+6 градусів. За словами Діденко, серйозні опади у столиці пройдуть в неділю, 23 лютого.
"Хто любить зимове сонце, щоб там не говорили про нинішню зиму, завтра можна приємно мружитися і навіть надіти чорні окуляри", – додала синоптикиня.
Карта погоди
Facebook Наталія Діденко
Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 18 лютого, знову істотно потеплішає, місцями повітря прогріється до +14 градусів.
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