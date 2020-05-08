Потеплішає, але дощі не припиняться: синоптикиня уточнила прогноз на вихідні по Україні

В Україні у вихідні 9-10 травня спостерігатиметься порівняно тепла, але водночас похмура й подекуди дощова погода.

Крім цього, у деяких регіонах можливе посилення вітру. Таким прогнозом на своїй сторінці у Facebook поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

Зокрема, в суботу основні дощі і навіть подекуди грози очікуються у східних областях, у Запоріжжі та Дніпрі з районами, а також у західній частині країни. Тоді як на решті території буде без значних опадів.

У неділю ж, 10-го травня в Україні дощі чергуватимуться із сонячними проясненнями, тобто, якщо й випадатимуть, то періодично.

Вітер впродовж вихідних із західного переходитиме на південно-західний, помірний, а на сході – рвучкий.

Температура повітря поступово, але наполегливо, йтиме вгору. Так, 9 травня очікується +13… +17, на заході – до +15... +20 градусів. Така ж температура протягом дня протримається на більшості території країни й 10 травня, і тільки на заході повітря прогріється аж до +24 градусів.

Карта погоди в Україні Facebook/Наталія Діденко

У Києві субота буде без значних опадів, а в неділю місцями можливий дощ. Стовпчики термометрів у столиці 9 травня піднімуться до +18, а 10-го очікується приблизно +20 градусів.

"У понеділок у Києві вже буде +23... +25, у вівторок пройде дощ атмосферного фронту, а з середи похолодає до +14 градусів", – попередила Діденко.

Карта погоди в Україні Facebook/Наталія Діденко

Також вона додала, що з наступного тижня на українців чекатимуть "цікаві, не завжди сприятливі, синоптичні події". За її словами, 12 травня із північного заходу Європи до України прийде холодний атмосферний фронт. За ним пошириться дуже холодне повітря, а з ним можливі сильні опади – зокрема, сніг не лише в горах, а й місцями в усіх західних областях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, 9 травня в Україні нарешті трохи потепліє, водночас все ще спостерігатиметься мінлива хмарність і подекуди нагадуватимуть про себе дощі.