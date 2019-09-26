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27 вересня • оновлено в 19:36
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Потепління скасовується: синоптики змінили прогноз по Україні

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У найближчі дні погода в Україні суттєво не зміниться — на всій території так само дощитиме і буде прохолодно.

Про це розповіла заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня, передають "Факти".

"У четвер, 26 вересня, очікуються невеликі дощі в західних, північних, більшості центральних областей та Одеському регіоні. На сході в найближчі ночі можливі заморозки на ґрунті та в повітрі. Денна ж температура в Україні коливатиметься в межах 12-18 градусів тепла", — спрогнозувала вона.

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Ілюстрація

Водночас у вихідні, 28-29 вересня, по всій країні можливі невеликі дощі, на заході повітря прогріється до 22-23 вище нуля. А в понеділок, 30 вересня, буде переважно сухо. Нічна температура очікується 7-12 градусів тепла, вдень — до 15-20 вище нуля. На півдні, в Закарпатті і Прикарпатті стовпчики термометрів можуть піднятися до позначки плюс 23-25 тепла.

Потепління скасовується: синоптики змінили прогноз по Україні
Потепління скасовується: синоптики змінили прогноз по Україні
Потепління скасовується: синоптики змінили прогноз по Україні
Потепління скасовується: синоптики змінили прогноз по Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами синоптиків, вже 26-27 вересня в Україну прийде ще один циклон і знову похолодає.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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