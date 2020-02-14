Українська синоптикиня намалювала страхітливий сценарій глобального потепління

Підвищення середньої температури на Землі навіть на один градус матиме серйозні наслідки.

Про це попередила керівник Лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Світлана Краківська, пишуть "Букви". "Люди можуть думати: один градус – хіба це багато? Начебто і ні, але уявіть це собі як підвищення на один градус температури людського тіла. Мало це? І тут також. І симптоми такі ж", – сказала вона.

Глобальне потепління на Землі "24"

За її словами, якщо глобальна температура підвищиться на 4 градуси Цельсія, настануть незворотні зміни – точно як з людським тілом.

"Станом на сьогодні, якщо всі країни виконають узяті на себе зобов'язання щодо зменшення викидів парникових газів, температура зросте на 3,2 градуси. Щоб зберегти біорізноманіття та звичні умови життя для більшості на планеті, потрібно виконати Паризьку хартію про обмеження потепління всього двома градусами Цельсія. При тому, що один вже є", – пояснила синоптик.

При цьому Краківська звернула увагу на те, що у людства є кілька сценаріїв, зокрема і оптимістичний, при якому температура планети виросте лише на півтора градуса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами Краківської, тепла, безсніжна зима несе в собі величезні ризики і може викликати важкі наслідки для всієї екосистеми. Зокрема, навесні Україну і зовсім може завалити снігом.

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