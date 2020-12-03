Потепління й сильний вітер: синоптики озвучили прогноз погоди в Україні на п'ятницю

Погода в Україні в п'ятницю, 4 грудня, буде відносно теплою та сонячною, опадів не очікується.

За даними Українського гідрометцентру, вітер прогнозується південно-східний, 7-12 м/с, у західних, північних областях і Приазов'ї місцями пориви до 15-20 м/с.

По країні очікується потепління на 2-5 градусів.

Зокрема, уночі температура повітря від 1 морозу до 1 тепла, на заході та сході – до -3.

Удень від 2 до 4 тепла, на заході та півдні – +10...+12. Найпрохолодніше буде в східних областях – від 0 до 2 тепла.

Погода в Києві 4 грудня також буде сонячною, уночі від 1 морозу до 1 тепла, удень – +1...+3.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував погоду в Україні на новорічні та різдвяні свята.