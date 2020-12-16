Потепління й ожеледиця: з'явився прогноз погоди в Україні на четвер

Юрій Сергієнко Суспільство 22:08, 16.12.2020 Оновлено: 22:28, 16.12.2020

Погода в Україні в четвер, 17 грудня, буде похмурою й без опадів. Нічні "мінуси" очікуються вже не такими низькими.

Про це повідомляється на сайті Українського гідрометцентру. Синоптики прогнозують уночі та вранці на Правобережжі місцями туман, а на дорогах північно-східних областей – ожеледицю (щоб подивитися карту, доскрольте сторінку до кінця).

Температура повітря вночі коливатиметься від 1 морозу до 1 тепла, на сході – до -3, а на півдні – до +2.

Удень загалом по країні також від 1 морозу до 1 тепла, у західних і південних областях – +1...+4.

Погода в Києві 17 грудня також буде похмурою, удень і вночі від 1 морозу до 1 тепла.

Прогноз погоди в Україні на 17 грудня.
Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця тижня майже на всій території України потеплішає ще більше.

Також синоптики дали новий прогноз погоди на Новий рік.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

В Україні змінили правила виклику швидкої допомоги

Фото зимового "ритуалу" радянських часів викликало ностальгію в мережі

У Криму захотіли розв'язати проблему води захопленням Херсона: мережа висміяла Царьова

Українські медики запустили флешмоб, вимагаючи обіцяних зарплат. Відео

У Києві медики вийшли на протест через зарплати і виплати з COVID-19. Фото і відео