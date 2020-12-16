Потепління й ожеледиця: з'явився прогноз погоди в Україні на четвер

Погода в Україні в четвер, 17 грудня, буде похмурою й без опадів. Нічні "мінуси" очікуються вже не такими низькими.

Про це повідомляється на сайті Українського гідрометцентру. Синоптики прогнозують уночі та вранці на Правобережжі місцями туман, а на дорогах північно-східних областей – ожеледицю (щоб подивитися карту, доскрольте сторінку до кінця).

Температура повітря вночі коливатиметься від 1 морозу до 1 тепла, на сході – до -3, а на півдні – до +2.

Удень загалом по країні також від 1 морозу до 1 тепла, у західних і південних областях – +1...+4.

Погода в Києві 17 грудня також буде похмурою, удень і вночі від 1 морозу до 1 тепла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця тижня майже на всій території України потеплішає ще більше.

Також синоптики дали новий прогноз погоди на Новий рік.