Потепління й ожеледиця: з'явився прогноз погоди в Україні на четвер
Погода в Україні в четвер, 17 грудня, буде похмурою й без опадів. Нічні "мінуси" очікуються вже не такими низькими.
Про це повідомляється на сайті Українського гідрометцентру. Синоптики прогнозують уночі та вранці на Правобережжі місцями туман, а на дорогах північно-східних областей – ожеледицю (щоб подивитися карту, доскрольте сторінку до кінця).
Температура повітря вночі коливатиметься від 1 морозу до 1 тепла, на сході – до -3, а на півдні – до +2.
Удень загалом по країні також від 1 морозу до 1 тепла, у західних і південних областях – +1...+4.
Погода в Києві 17 грудня також буде похмурою, удень і вночі від 1 морозу до 1 тепла.
Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця тижня майже на всій території України потеплішає ще більше.
Також синоптики дали новий прогноз погоди на Новий рік.