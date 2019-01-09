Потепління і дощ: синоптик дала прогноз по Україні

В Україні 10 січня на півдні країни, а також у більшості центральних областей та на сході очікуються складні погодні умови.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook, в результаті циклонічної системи Benjamin вітер посилиться до штормових значень.

За її прогнозом, на південь і в центр (крім Вінницької області) прийде потепління до відлиги, там буде мокрий сніг, місцями з дощем, на тлі поривчастого вітру місцями налипання мокрого снігу.

На заході України місцями випаде сніг, на півночі — переважно без опадів. Холодна погода очікується у північних областях — вночі -10...-15 градусів, вдень -3...-8 градусів.

На заході 10 січня вдень -2...-7 градусів, на сході -1...-4 градуси. У південній частині очікується 0...+4 градуси, у Криму +2...+6 градусів.

У Києві найближчої ночі -10...-14 градусів, завтра вдень -4...-7 градусів, без опадів.

За даними гідрометцентру, 10 січня в західних та північних областях вночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг, температура вночі 11-16°, вдень 3-8° морозу.

На решті території сніг, вдень у південній частині мокрий сніг і дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, вночі в Одеській області, вдень місцями в південних областях значні опади; температура вночі 6-11°, в південних областях 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на крайньому півдні країни до 6° тепла. На дорогах країни ожеледиця.

Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с, у південних, вдень і в східних областях місцями пориви 15-20 м/с, хуртовини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народні синоптики спрогнозували погоду на 2019-й рік. За їхніми даними, в кінці січня очікується потепління і сльота, а літо не буде занадто спекотним.