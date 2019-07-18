"Потекли цівки в очі росіянам": у мережі потішаються над Путіним і Лукашенком, які "мироточать"

Відвідування главами РФ і Білорусі чудотворної ікони Божої Матері, яка замироточила на острові Валаам, стало приводом для жартів у мережі.

Зокрема, користувачі висміяли слова священнослужителя, який розповідав президентам Володимиру Путіну й Олександру Лукашенку про диво, яке тут сталося.

"Ось тут потекли цівки. Як це пояснити? Ніяк!" — сказав священик, чим викликав справжній ажіотаж.

Лукашенко, Путін та ікона, яка мироточить

"Король черв'яків, захисник птахів... На Валаамі охрестився, в Росії голова зіц, і виборам ездець приснився...", "Уже вся країна мироточить", "А вона постійно мироточить, або тільки до приїзду високопоставлених фарисеїв?", "Цівки потекли рядовим росіянам прямо в очі. Подейкують, що це божа роса", "Ікона не витримала цих іуд", "Побачила двох упирів і заплакала", — пишуть в мережі.

"Ось тут потекли струмки. Як це пояснити? Ніяк!": Путіну і Лукашенку показали на Валаамі міроточащую чудотворну ікону Божої Матері pic.twitter.com/ErAXs60eAl - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) July 17, 2019

🇸🇮👑Постарел наш-то. Вже не 🍰 На Валаамі сьогодні. pic.twitter.com/4bqbQcxPEW - Sveta Robenkova (@SvetaRobenkova) July 17, 2019

Отці Церкви добре розбираються в символах. Президенту -Букет в кольорі чистоти помислів, а Лукашенко- в кольорі гніву і помсти. До речі Лукашенко не став хреститися на службі на Валаамі. pic.twitter.com/NfK2994b6q - MaDel '(@Mark__Del) July 17, 2019

Король черв'яків, захисник птахів ...

На Валаамі охрестився

У Росії голова зіц

І виборам ездец приснився ..

pic.twitter.com/Yku9pH24HJ - Eustace (@Kamerto_n) July 18, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, людей розлютила "показна набожність" Лукашенка і Путіна, які разом побували на службі в Спасо-Преображенському Валаамському ставропігійному чоловічому монастирі.

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