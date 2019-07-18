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"Потекли цівки в очі росіянам": у мережі потішаються над Путіним і Лукашенком, які "мироточать"

21.1т Читати матеріал російською

Відвідування главами РФ і Білорусі чудотворної ікони Божої Матері, яка замироточила на острові Валаам, стало приводом для жартів у мережі.

Зокрема, користувачі висміяли слова священнослужителя, який розповідав президентам Володимиру Путіну й Олександру Лукашенку про диво, яке тут сталося.

"Ось тут потекли цівки. Як це пояснити? Ніяк!" — сказав священик, чим викликав справжній ажіотаж.

Лукашенко, Путін та ікона, яка мироточить

Лукашенко, Путін та ікона, яка мироточить

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"Король черв'яків, захисник птахів... На Валаамі охрестився, в Росії голова зіц, і виборам ездець приснився...", "Уже вся країна мироточить", "А вона постійно мироточить, або тільки до приїзду високопоставлених фарисеїв?", "Цівки потекли рядовим росіянам прямо в очі. Подейкують, що це божа роса", "Ікона не витримала цих іуд", "Побачила двох упирів і заплакала", — пишуть в мережі.

"Потекли цівки в очі росіянам": у мережі потішаються над Путіним і Лукашенком, які "мироточать"
"Потекли цівки в очі росіянам": у мережі потішаються над Путіним і Лукашенком, які "мироточать"
"Потекли цівки в очі росіянам": у мережі потішаються над Путіним і Лукашенком, які "мироточать"
"Потекли цівки в очі росіянам": у мережі потішаються над Путіним і Лукашенком, які "мироточать"
"Потекли цівки в очі росіянам": у мережі потішаються над Путіним і Лукашенком, які "мироточать"
"Потекли цівки в очі росіянам": у мережі потішаються над Путіним і Лукашенком, які "мироточать"
"Потекли цівки в очі росіянам": у мережі потішаються над Путіним і Лукашенком, які "мироточать"
"Потекли цівки в очі росіянам": у мережі потішаються над Путіним і Лукашенком, які "мироточать"

Як повідомляв OBOZREVATEL, людей розлютила "показна набожність" Лукашенка і Путіна, які разом побували на службі в Спасо-Преображенському Валаамському ставропігійному чоловічому монастирі.

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Особи
Володимир Путін Олександр Лукашенко
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
это вам не термос с автофекалиями!
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
Украинец Сергей, это укранцы хвастаются обедом, который им приготовил любимая жена Байдена Порошенко.
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