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"Потайки від сім'ї поїхав на Донбас": герой АТО в партії Вакарчука викликав захват у мережі

2.4тЧитати матеріал російською

Серед представлених членів команди партії "Голос" Святослава Вакарчука прозвучало ім'я знаменитого "кіборга" Романа Костенко з позивним "Гром".

Ця новина викликала захват серед українців, а волонтер Роман Синицин нагадав, як боєць "Альфи" опинився в одній з найгарячіших зон АТО.

"Це одна зі стін нового терміналу ДАП з переліком підрозділів, які брали участь в його обороні. З самого низу там напис: ЦСО "Альфа" Миколаїв. Так, в терміналі була "Альфа". Дві ротації. У вигляді Роми, майора СБУ, який воював там у вільний від роботи час. Потайки від сім'ї і керівництва. Тобто брав відпустку і їхав в Піски. А звідти з десантниками в термінал. Як доброволець. Без статусу і з трофейною зброєю", – писав волонтер в 2016 році.

"Потайки від сім'ї поїхав на Донбас": герой АТО в партії Вакарчука викликав захват у мережі

facebook Синицина

"Потайки від сім'ї поїхав на Донбас": герой АТО в партії Вакарчука викликав захват у мережі
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Пізніше "Гром" потрапив в камери журналістів і його впізнало керівництво і викликало в Київ робити втик.

"Але здоровий глузд таки переміг, і Рому в Києві замість втику нагородили "третім Богданом" (орден Богдана Хмельницького третього ступеня – Ред.). У Роми кілька контузій, - розповів Синіцин.

"Потайки від сім'ї поїхав на Донбас": герой АТО в партії Вакарчука викликав захват у мережі

Після представлення Костенко Вакарчуком, Синицин зазначив, що Рома є вмотивованим, грамотним і чесним офіцером.

"Круто, що такі люди будуть в ВР і політиці", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Україна
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Почему геройскому герою, замазали харю?)
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Если его в раду изберут... ему придется с пакетом на башке ходить:) шоб геройскую морду следаки не распознали)
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Rusnak Nikolay
Rusnak Nikolay
Шмурдяк Тарас, стыдно ему!
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Chekurda Taras
Chekurda Taras
Честь и хвала этому парню! Низкий поклон и уважение! Только вопрос: чем он будет полезен под куполом ВР? Я к тому, что эти мужественные ребята являются профи на войне, в спецоперациях и тп. Работа в ВР более бумажная, законотворческая. Опыт крайних 5 лет показал , что многие Герои АТО неэффективны в роли депутатов. Я об этом . Каждый из нас должен заниматься своим делом. Тогда будет порядок
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
а зачем морду херою замазали?
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