"Потайки від сім'ї поїхав на Донбас": герой АТО в партії Вакарчука викликав захват у мережі

Серед представлених членів команди партії "Голос" Святослава Вакарчука прозвучало ім'я знаменитого "кіборга" Романа Костенко з позивним "Гром".
Ця новина викликала захват серед українців, а волонтер Роман Синицин нагадав, як боєць "Альфи" опинився в одній з найгарячіших зон АТО.
"Це одна зі стін нового терміналу ДАП з переліком підрозділів, які брали участь в його обороні. З самого низу там напис: ЦСО "Альфа" Миколаїв. Так, в терміналі була "Альфа". Дві ротації. У вигляді Роми, майора СБУ, який воював там у вільний від роботи час. Потайки від сім'ї і керівництва. Тобто брав відпустку і їхав в Піски. А звідти з десантниками в термінал. Як доброволець. Без статусу і з трофейною зброєю", – писав волонтер в 2016 році.
facebook Синицина
Пізніше "Гром" потрапив в камери журналістів і його впізнало керівництво і викликало в Київ робити втик.
"Але здоровий глузд таки переміг, і Рому в Києві замість втику нагородили "третім Богданом" (орден Богдана Хмельницького третього ступеня – Ред.). У Роми кілька контузій, - розповів Синіцин.
Після представлення Костенко Вакарчуком, Синицин зазначив, що Рома є вмотивованим, грамотним і чесним офіцером.
"Круто, що такі люди будуть в ВР і політиці", – резюмував він.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
16 травня в Києві лідер гурту "Океан Ельзи" представив свою партію і назвав декількох її членів.
Незабаром Вакарчук заявив, що разом з "Голосом" йде на дострокові вибори до Верховної Ради.
При цьому відомий соціолог упевнений, що Вакарчук програє Зеленському на виборах в Раду, однак все ж зможе "відкусити" його рейтинг, як і відібрати частину голосів Петра Порошенка.
8 червня Вакарчук представила команду, з якою йде на позачергові вибори до Верховної Ради 2019.
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