Постріли українського виробництва до САУ "Акація" успішно пройшли випробування

Дочірнє підприємство компанії "Українська бронетехніка", "Рубін-2017", провело
успішні випробування нової продукції – пострілу для самохідної артилерійської установки
2С3 "Акація". Випробування проходили 6 лютого на військовому полігоні Державного
підприємства "Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод ім. Макарова" у
місті Павлоград.
Новий осколково-фугасний снаряд калібру 152 мм розроблений за власні кошти
підприємства. Він також може використовуватися для стрільби із гармат Д-20, МЛ-20,
2А65 і 2С19. Боєприпас призначений для знищення артилерії, мінометів та інших
вогневих засобів супротивника, живої сили, об’єктів тилу і органів управління військами,
а також польових і довготривалих оборонних споруд.
До складу пострілу входить гільза, що підлягає ремонту і повторному використанню до 6
разів. Основною відмінністю нового снаряду є малочутлива вибухова речовина "БАС",
що пройшла весь цикл випробувань. Використання нової вибухівки значно знижує ризики
групового підриву снарядів у нештатних ситуаціях, що можуть виникнути на арсеналах і
артилерійських позиціях.
Наразі конструкторське бюро компанії "Рубін-2017" веде розробку нової, більш
економічної у виробництві, гільзи до зазначених гармат і новітнього снаряду підвищеної
дальності із покращеними аеродинамічними характеристиками.
Для цього етапу – випробувань Головного конструктора – використовувався снаряд в
інертному виконанні. Далі розпочинається підготовка до попередніх випробувань по
програмі Центрального науково-дослідного інституту ЗС України.
Новий артилерійській постріл – це не перша подібна продукція, розроблена "Рубін-2017"
для задоволення потреб української армії. Минулого року підприємство вже поставило
Збройним Силам значну кількість осколково-фугасних снарядів для артилерійської
системи "Гіацинт".
Паралельно з випробуваннями йде підготовка виробничих потужностей компанії "Рубін-
2017" до серійного виробництва нового пострілу.
В планах компанії на 2020 – 2021 роки завершити розробку і розпочати серійне
виробництво десяти зразків сучасних артилерійських боєприпасів.
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