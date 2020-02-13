Постріли українського виробництва до САУ "Акація" успішно пройшли випробування

Дочірнє підприємство компанії "Українська бронетехніка", "Рубін-2017", провело

успішні випробування нової продукції – пострілу для самохідної артилерійської установки

2С3 "Акація". Випробування проходили 6 лютого на військовому полігоні Державного

підприємства "Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод ім. Макарова" у

місті Павлоград.

Новий осколково-фугасний снаряд калібру 152 мм розроблений за власні кошти

підприємства. Він також може використовуватися для стрільби із гармат Д-20, МЛ-20,

2А65 і 2С19. Боєприпас призначений для знищення артилерії, мінометів та інших

вогневих засобів супротивника, живої сили, об’єктів тилу і органів управління військами,

а також польових і довготривалих оборонних споруд.

До складу пострілу входить гільза, що підлягає ремонту і повторному використанню до 6

разів. Основною відмінністю нового снаряду є малочутлива вибухова речовина "БАС",

що пройшла весь цикл випробувань. Використання нової вибухівки значно знижує ризики

групового підриву снарядів у нештатних ситуаціях, що можуть виникнути на арсеналах і

артилерійських позиціях.

Наразі конструкторське бюро компанії "Рубін-2017" веде розробку нової, більш

економічної у виробництві, гільзи до зазначених гармат і новітнього снаряду підвищеної

дальності із покращеними аеродинамічними характеристиками.

Для цього етапу – випробувань Головного конструктора – використовувався снаряд в

інертному виконанні. Далі розпочинається підготовка до попередніх випробувань по

програмі Центрального науково-дослідного інституту ЗС України.

Новий артилерійській постріл – це не перша подібна продукція, розроблена "Рубін-2017"

для задоволення потреб української армії. Минулого року підприємство вже поставило

Збройним Силам значну кількість осколково-фугасних снарядів для артилерійської

системи "Гіацинт".

Паралельно з випробуваннями йде підготовка виробничих потужностей компанії "Рубін-

2017" до серійного виробництва нового пострілу.

В планах компанії на 2020 – 2021 роки завершити розробку і розпочати серійне

виробництво десяти зразків сучасних артилерійських боєприпасів.

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