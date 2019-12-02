"Постріл собі в ногу": названо важливий нюанс у скандалі зі "слугою народу"

Спроби української влади обмежити свободу слова під приводом боротьби з фейками можуть обернутися "пострілом собі в ногу".

Таку думку висловила в ефірі ObozTV колишня заступниця міністра інформаційної політики України, медіа-експертка Тетяна Попова, коментуючи гучну заяву нардепки від "Слуги народу" Ольги Василевської-Смаглюк про необхідність "приглушити свободу слова".

"Це абсурд, це неправильна заява як для колишньої журналістки і представниці правлячої партії. Єдине, що нас зараз серйозно відрізняє від Росії, це саме те, що у нас є ця свобода. Якщо хтось буде натякати на те, що її можна прикрутити... Дуже неправильна заява і дуже помилкова", – заявила Попова.

За її словами, Василевська-Смаглюк не повинна була коментувати ситуацію з волонтеркою Марусею Звіробій із позицій свободи слова: "В ситуації Звіробій, вони в своєму відео залякували президента і закликали підірвати гранату. Там були погрози. Це до свободи слова не має жодного відношення".

Як пояснила експертка, в питанні регулювання ЗМІ зараз єдиний спірний момент – це криміналізація наклепу: "Я чомусь думаю, що вони її не проведуть, бо це б'є по основному українському мета-наративу свобода. Це буде постріл у ногу багаторазовий, так би мовити. Але вони про це говорять. "Я думаю, вони це навіть не намагатимуться проводити до кінця року, як анонсували".

Як альтернативу колишня заступниця міністра запропонувала налагодити нормальну роботу органів влади з журналістами. Також Попова рекомендувала адаптувати європейські закони із боротьби з фейками під українські реалії.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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