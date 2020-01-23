Постраждають діти: з'ясувалася небезпека "цифрової залежності" у дорослих

Діти, чиї батьки приділяють їм мало уваги через надмірне захоплення ґаджетами, страждають від замкнутості й більше схильні до депресії.

До такого висновку дійшли китайські вчені. Дослідивши тему взаємин дорослих і дітей у цифрову епоху, вони також виокремили таке поняття, як "батьківський фаббінг" (зневажливе ставлення), повідомляє Daily Mail.

Зазначається, що дослідники вивчили поведінку 530-й дітей у віці від 10 до 18 років, попросивши їх відповісти на питання анкети.

"Батьківський фаббінг" призводить до депресії у дітей Trouw

У них учасники повинні були розповісти, скільки часу вони проводять із батьками й чи задоволені спілкуванням з ними. Крім цього, у респондентів запитували про те, чи користуються дорослі в їхній сім'ї ґаджетами, наприклад, під час спільних трапез.

Так, з'ясувалося, що діти, які зізналися, що відчували ігнорування з боку батьків, продемонстрували більше симптомів депресії, ніж ті, хто без будь-яких перешкод отримував увагу дорослих.

У зв'язку з цим вчені нагадали, що суспільству необхідно задуматися щодо інформування молодих батьків про те, якої шкоди вони завдають дітям своїм неконтрольованим використанням електронних пристроїв.

За словами авторів дослідження, дорослим потрібно знаходити час не тільки на спілкування з дитиною і турботу про неї, а й демонструвати здорову поведінку та звички.

Як повідомляв OBOZREVATEL, психологиня Любов Прудеус розповіла, у який спосіб цифрові пристрої змінюють психіку дітей і якими проблемами це може обернутися в майбутньому.

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