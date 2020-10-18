Постраждалі в ДТП з Зайцевою отримали по 35 грн компенсації: як вони живуть через три роки

Постраждалі в ДТП у Харкові 18 жовтня 2017 року, винуватців якої, Олену Зайцеву та Геннадія Дронова, засудили до 10 років ув'язнення, отримали мізерні суми компенсації.

Як розповіла "Фактам" представниця потерпілих Лариса Матвєєва, від Зайцевої були невеличкі виплати, близько 35 грн за один раз, але таких перерахувань було дуже небагато.

За її словами, відомостей про те, що від Дронова надходять якісь платежі, взагалі немає.

Чи працюють Зайцева і Дронов у тюрмах, достеменно невідомо, обоє засуджених заборонили про себе розповідати.

"Потерпілим психологічно дуже важко сприймати оці подачки у 35 грн, ці відписки про нерозкриття інформації про себе. Для них це образливо і принизливо. Вони намагаються, як можуть, відновити своє життя, працюють, лікуються, хтось відновлює себе. Таке не забувається та їхні втрати не відновлюються, і стану, який був до ДТП, вони вже ніколи не зможуть досягти", – зазначила Матвєєва.

У ДТП всього шестеро людей отримали травми різного ступеня тяжкості – вагітна Жанна Власенко, Оксана Євтєєва, Оксана Нестеренко, Ганна Комар та Юрій Неудачін. Пізніше постраждалою визнали і подругу Зайцевої Марину Ковальову, яка сиділа на пасажирському сидінні Lexus.

Дівчинка, яку народила Жанна Власенко, здорова і не має патологій. Зараз їй 2 роки та 8 місяців.

"Ми отримали нуль, рівно нуль. Намагатися щось змінити – воно того не варто. Якісь 30 грн, плюс – це нерви, потрібно час знаходити. Для підтримки здоров’я, звичайно, робимо щось – це і психолог, і підтримки у вигляді масажів, але вже не медикаментозне лікування. На дочці, я сподіваюся, не відбилося це, принаймні, зараз. Спочатку рік-півтора у нас були проблеми з неврологією, займалися цим питанням, але тепер усе гаразд", – розповіла жінка.

Оксана Євтєєва, яка в аварії втратила сестру та чоловіка, також і досі проходить курс реабілітації. Відбилася аварія і на здоров’ї Оксани Нестеренко – в ДТП дівчина зазнала важких травм.

Потерпіла Ганна Комар під час телефонної розмови з виданням перебувала в лікарні, де їй зробили чергову операцію. Ні від Зайцевої, ні від Дронова вона також нічого не отримала.

"Я зараз знову в лікарні. У мене була страшна рана на голові – скальпована і зчесана, я її тоді кілька місяців лікувала. Потім, начебто, воно там зажило, потім виявилося, що знову почалася деформація шкіри та мені ось робили операцію минулого тижня", – наголосила вона.

За словами жінки, тоді довелося шукати дуже багато грошей – і на лікарню, і на реабілітацію.

"Якби люди не збирали, якби не допомогли, то це була б взагалі непідйомна сума для моєї сім’ї. Зараз, звичайно, легше, і я сподіваюся, що це вже остання операція, тому що вже втомилася від операцій, втомилася лікуватися", – додала Комар.

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