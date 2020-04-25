Постійно дерло горло, а через роки почала рости щитовидка: військовий хімік з Чорнобиля розповів про опромінення

Одним з явних симптомів опромінення радіацією є першіння в горлі.

Як розповів виданню Daily Storm військовий хімік, що стежив за роботами з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році, Олександр Самотканов, опромінення відчувається по-особливому, тим більше безпосередньо у енергоблоці.

Ліквідатори аварії на ЧАЕС Архівні фото

"З симптомів – постійне першіння в горлі, дуже неприємне. Я навіть навчився визначати по ньому рівень радіації: чим сильніше першіння, тим вище показник рентген на годину. Як тільки я його відчував, то давав команду "назад", – зазначив він.

За словами військового, кожні п'ять днів у ліквідаторів перевіряли кров на лейкоцити.

"Коли норма перевищилась, мене відправили в госпіталь. Я пролежав там два місяці і більше не повертався на станцію", – додав він.

Самотканов підкреслив, що через деякий час у нього стала збільшуватися щитовидна залоза.

"Я звільнився з армії, став не придатний для служби в Збройних силах", – завершив хімік.

Нагадаємо, 26 квітня виповниться 34 роки з дня аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в мережі спливли унікальні відео ліквідації аварії на ЧАЕС.