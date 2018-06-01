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Постійні сюрпризи: синоптик уточнив прогноз на літо в Україні

1.9тЧитати новину російською

Увесь червень цього року буде теплим, липень принесе грози, а в серпні країну накриє спекотна погода.

Про це розповів Gazeta.ua народний синоптик Леонід Горбань.

"Температурні гойдалки триватимуть у червні і липні. Початок літа дійсно буде прохолодним. Температура підвищиться максимум до 24 градусів тепла. Місцями дощитиме. У другій половині місяця температура буде поступово зростати. 15-17 червня і в 20-х числах очікуються дощі", - підкреслив він.

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За словами синоптика, липень також буде вологий і теплий. Можлива буря з градом. Серпень очікується спекотним. Опадів буде мало.

Похолодання на початку червня врятує від вигорання урожай зернових, овочі і фруктові сади.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики заявляли, що в червні 2018 року погода піднесе українцям кілька сюрпризів. Зокрема, обіцяної "африканської спеки" чекати не варто.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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