Поставили на коліна: винуватиця скандалу з Кримом жорстко відреагувала на конфлікт

Російська блогерка Олександра Митрошина, назвала провокаторами активістів руху "Відсіч", через яких на її зустрічі відбулася бійка після питання "чий Крим".

Про це блогерка розповіла на своїй сторінці в Instagram, написавши, що вся зустріч закінчилася бійкою, поліцією та її втечею.

Олександра Митрошина .instagram/alexandramitroshina

"Прийшли три провокатори на політичну тему в контексті Росії та України. Зірвали зустріч, звинувачували мене в різних речах, кричали, через півгодини побилися", – написала Митрошина.

Як пояснила блогерка, втекти їй довелося заради безпеки всіх інших. Разом з тим, вона вибачилася перед своїми фоловерами за такий результат зустрічі.

instagram/alexandramitroshina

instagram/alexandramitroshina

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Києві поліція затримала активістів, які намагалися перешкодити проведенню заходу з російською блогеркою Олександрою Митрошиною.

Відзначимо, що сама росіянка в 2017 році відвідувала окупований Крим, публікуючи фото в Facebook.

Увечері 6 січня поліція відпустила Леоніда Овчаренко та Олексія Кальницького. При цьому на них були складені адмінпротоколи за хуліганство.

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