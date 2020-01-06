Головна Новини
6 січня • оновлено в 22:23
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Поставили на коліна: винуватиця скандалу з Кримом жорстко відреагувала на конфлікт

2.3т
Читати матеріал російською

Російська блогерка Олександра Митрошина, назвала провокаторами активістів руху "Відсіч", через яких на її зустрічі відбулася бійка після питання "чий Крим".

Про це блогерка розповіла на своїй сторінці в Instagram, написавши, що вся зустріч закінчилася бійкою, поліцією та її втечею.

Олександра Митрошина

Олександра Митрошина

.instagram/alexandramitroshina

"Прийшли три провокатори на політичну тему в контексті Росії та України. Зірвали зустріч, звинувачували мене в різних речах, кричали, через півгодини побилися", – написала Митрошина.

Новини
"Ви переможець!" Як Хакамада прогнулася перед Путіним за окупацію Криму: спливло відео

Як пояснила блогерка, втекти їй довелося заради безпеки всіх інших. Разом з тим, вона вибачилася перед своїми фоловерами за такий результат зустрічі.

Поставили на коліна: винуватиця скандалу з Кримом жорстко відреагувала на конфлікт

instagram/alexandramitroshina

Поставили на коліна: винуватиця скандалу з Кримом жорстко відреагувала на конфлікт

instagram/alexandramitroshina

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Києві поліція затримала активістів, які намагалися перешкодити проведенню заходу з російською блогеркою Олександрою Митрошиною.

Відзначимо, що сама росіянка в 2017 році відвідувала окупований Крим, публікуючи фото в Facebook.

Увечері 6 січня поліція відпустила Леоніда Овчаренко та Олексія Кальницького. При цьому на них були складені адмінпротоколи за хуліганство.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Місце
Україна
Теги
блогер Крим
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
144
16
Смішно
2
Цікаво
5
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Николаев Олег
Николаев Олег
Поставила верный диагноз политическим украинцам.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Пошла вон.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Столицы Русского Государства : 1.Ладога 862-864гг. _ 2.Новгород 864-882г. _ 3.Киев 882-1243(временно оккупирован) _ 4.Владимир 1243-1389 _ 5.Москва 1389-1712 _ 6.С.Петербург 1713-1918 _ 7.Москва с 1918 по настоящее время...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
4

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги