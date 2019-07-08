"Постарів на 10 років, ледь говорив!" У ПЦУ розповіли про дивні ліки для Філарета

Патріарху Філарету напередодні Об'єднавчого собору в 2018 році лікарі порекомендували приймати препарати, після яких він різко почав втрачати працездатність.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив архієпископ Православної церкви України Євстратій Зоря, уточнивши, що тоді дуже важливо було зберегти єдність, а потужні сили працювали на руйнування і направляли свої зусилля проти патріарха.

"На Покров в минулому році патріарх разом з митрополитом Макарієм служили на Софіївській площі молебень. Там він говорив проповідь, є відеозапис, помітно, що патріарх добре себе почуває. Буквально менше ніж через пару тижнів тут, в Укрінформі, проходить прес-конференція. Це абсолютно інший стан. Таке враження, що він постарів на десять років, він насилу говорив, погано виглядав. Наскільки я зрозумів, це було пов'язано з рекомендацією приймати певні медичні препарати", - пояснив він.

Патріарх Філарет 24 канал

"Ситуація була дивна, тому що йому порекомендували приймати певні препарати, і він різко почав втрачати працездатність: гірше говорити, гірше рухатися. І все це відбувається в такий критичний момент. Ми почали шукати причину, і єдиний наш висновок: дія нового препарату. Як тільки він перестав його приймати, він за тиждень прийшов в нормальну форму", - зазначив Євстратій.

На питання, чи контролював сам Євстратій те, що приймає патріархт, той відповів: "До медичної частини я ніколи не мав ніякого відношення. У патріарха є його племінниця, яка за фахом - лікар. Є лікарі, які супроводжують його багато років".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ПЦУ заявили, що патріарх Філарет дав інтерв'ю пропагандистам видання "Росія 24" через хворобу.

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