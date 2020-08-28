Постанова Кабміну про карантин частково визнана неконституційною

Конституційний суд України ухвалив рішення щодо постанови Кабінету міністрів про введення карантинних обмежень.

Як повідомляється на сайті КС 28 серпня, визнано неконституційним закон про внесення змін держбюджету на 2020 рік.

"Рішенням Конституційного суду України від визнані такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), положення: частин першої, третьої статті 29 Закону № 294; абзацу дев'ятого пункту 2 розділу II "Прикінцеві положення" Закону № 553", – йдеться в повідомленні.

Вказані положення законів перестають діяти з дня прийняття рішення КС.

Також суд також закрив конституційне провадження у справі в частині щодо перевірки на відповідність Основному закону оспорюваних положень постанови №392 у зв'язку з тим, що вони перестали діяти.

Рішення КС є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський пояснив, що КС визнав визнав неконституційним тільки закон про внесення змін до закону України про держбюджет на 2020 рік.

"А в частині постанови Кабінету міністрів України, яким і був введений карантин, закрив провадження, оскільки до постанови неодноразово вносилися зміни, а КС може розглядати акт в межах конституційного подання і діючий, тобто тільки початковий текст, який вже не діє", – пояснив він в коментарі агентств "Інтерфакс-Україна".

КС ухвалив рішення про постанову Кабміну з карантину. Сcu.gov.ua

КС визначився з постановою уряду щодо карантину. Сcu.gov.ua

Нагадаємо, що подання Верховного суду щодо окремих нормативно-правових актів Кабміну та Верховної Ради надійшло в КС 4 червня.

ВС просив перевірити на відповідність Основному закону підпункти 5, 6, 7, 14 пункту 3, абзац шостий пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України на гострі респіраторні хвороби COVID-19, викликаної коронавірусів SARS-CoV- 2, і етапів ослаблення протиепідемічних заходів" від 20 травня 2020 року №392.

У документі стверджувалося, що вказаніположення на період дії карантину встановлюють непропорційні обмеження права на свободу пересування, права на мирні зібрання, права на підприємницьку діяльність, права на доступ до медичної допомоги.

Верховний суд також визнав непропорційними обмеження рівня матеріального забезпечення бюджетних установ, прокурорів і суддів, що порушує принцип верховенства права і гарантії незалежності суддів і невиконання судових рішень.

Крім того, йдеться про заборону на період карантину масових заходів, роботи закладів громадського харчування, торгово-розважальних центрів, регулярних та нерегулярних перевезень, проведення планової госпіталізації медичними установами.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, яке значення матиме для українців визнання карантину незаконним і чи понесе Кабмін відповідальність, якщо КСУ ухвалить таке рішення.

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