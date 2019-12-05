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5 грудня • оновлено в 13:11
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"Поспішайте, поки персик свіжий!" Cosmopolitan тицьнули носом через скандал із Героєм України

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Популярна в Україні телеведуча й блогерка, травесті-діва Монро підколола журнал Cosmopolitan Ukraine, який потрапив у скандал із заступницею головного редактора видання Євгенією Пліхіною, котра нешанобливо висловилася про похорон загиблого бійця "Альфи", Героя України Дениса Волочаєва.

Вона зазначила, що поки український філіал видання "штормить" через той необережний і образливий пост, його представництва в інших країнах вражають своєю гуманністю. Про це Монро написала на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши знімок.

За її словами, на обкладинці січневого випуску британської версії журналу читачі зможуть "побачити людину з яскраво вираженими чоловічими рожевими ознаками". Зокрема, йдеться про Джонатана ван Несса, який публічно заявив про свої небінарні погляди. Тобто, він заперечує будь-який гендер.

Євгенія Пліхіна

Євгенія Пліхіна

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"Людина – зірка ТБ-реаліті "Queer Eye – сексуальна орієнтація очима гея" (переклад не дослівний, але зміст зрозумілий) і не приховує свій ВІЛ-позитивний статус! Скажіть, милий же", – написала Монро.

Також вона жартома звернулася до головного редактора української версії Cosmopolitan, заявивши, що "готова вкрасти обкладинку весняного номера".

"Поспішайте, поки пЕрсИк свІжий" – іронічно зазначила травесті-діва.

Користувачі мережі, яких теж обурило таке ставлення до загиблого Героя з боку Пліхіної видання загалом, підтримали в цьому Монро.

Обкладинка січневого (2020 р.) випуску британської версії Cosmopolitan

Обкладинка січневого (2020 р.) випуску британської версії Cosmopolitan

Facebook/Монрітта Хачатурян

"Поки не тільки персик свіжий, але й "Космо" ще існує – треба поспішати", "Чому "Космо"? Vogue Italia – ось хороший старт і платформа. Надсилайте туди найкрасивіший фотосет і невелику розповідь про себе. Раптом, пройде (я чомусь впевнена). P.S. Хлопчина з обкладинки, правда, милий!", "Ох, як соромно. Уже уявила, що зробили б з працівником "Космо" у США за знущання над смертю солдата, там похорони Героїв не менш помпезні. Кар'єрі був би кінець", "Думаю, що після такого зашквару будь-який порядний чоловік погребує мати справи з цим журналом", – прокоментували українці.

Скриншот

Скриншот

Facebook/Монрітта Хачатурян

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Діна Баронова
Тема
Скандал із Cosmopolitan Ukraine
Особи
Євгенія Пліхіна Монро
Місце
Україна
Тег
скандали
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