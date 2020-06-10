Посольство України у Франції гостро відреагувало на скандал довкола реклами російської філії французької компанії Danone із актором Михайлом Пореченковим, який стріляв по ЗСУ на Донбасі.

Офіційна заява амбасади з'явилася на її офіційній сторінці. У ній дипломати присоромили великий бізнес за пропагування прихильників окупації сходу нашої держави та Кримського півострова.

Михайло Пореченков Facebook Посольства України у Франції

"Великий бізнес має бути відповідальним. Комерційна доцільність – не привід забувати про моральність. Danone Russia запрошує посіпаку кремлівських терористів Пореченкова, який у 2014 хизувався тим, як стріляв по українцях на Донбасі та підтримав анексію Криму, рекламувати свій йогурт. Смакує?" – обурилися у посольстві.

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