Посольство Британії заявило, що Україна обмежить виїзд своїх громадян: назріває скандал

З України у Великобританію нібито зможуть потрапити лише ті громадяни, які мають там постійне місце проживання. Крім того, для виїзду вони повинні отримати спеціальний дозвіл Міністерства закордонних справ.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Посольства Великобританії в Україні у Facebook. Відомство наголосило, що підтримає цей процес, інформуючи МЗС України про заплановані подорожі резидентів та надаючи детальну інформацію щодо їхнього проживання на своїй території.

Великобританія Український інститут майбутнього

Також у посольстві зазначили, що дозвіл на виїзд з України надається для тих, хто летітиме прямими рейсами до Великобританії, рейсами до третіх країн, які мають авіасполучення з королівством, або перетинатиме наземний кордон країни.

Для того, щоб посольство Британії встигло вчасно поінформувати МЗС України про виїзд її громадян, необхідно надати всю інформацію за 72 години до запланованої подорожі. У формі слід вказати:

повне ім'я;

дату народження;

номер паспорта та термін дії;

дозвіл на проживання та термін його дії;

сканкопію дозволу на проживання;

деталі маршруту.

Водночас посольство уточнило, що остаточне рішення щодо пропуску резидентів на територію Великобританії ухвалюватиме її прикордонна служба.

"Звертаємо увагу, що українська влада повідомила нам, що тільки українці з постійним місцем проживання у зарубіжних країнах зможуть виїхати з України. Тому ми не можемо допомогти жодним українським громадянам з іншими візами Великобританії або дозволами на виїзд з України", – наголосили в дипломатичній установі.

У мережі новину про жорсткі обмеження сприйняли з обуренням і почали проводити паралелі з тоталітарною радянською системою.

"Back to the USSR. Посольство Великобританії в Україні стверджує, що офіційний Київ повідомив партнерів про заборону для виїзду своїх громадян без окремого дозволу Міністерства закордонних справ", – написав експерт із консталтингу Ігор Рубан.

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