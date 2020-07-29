Це не прогрес – це руйнування: посол Угорщини розкритикував Україну за закриття шкіл

Посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто розкритикував закриття шкіл для мовних меншин у країні.

В інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" він назвав це "повним систематичним руйнуванням інфраструктури, яка раніше існувала зі сталінських часів".

"Із 2020 року для російськомовних і з 2023 року для інших мовних меншин ЄС не буде шкіл. Жодних. Школа – тільки українська, говорить закон. Для національних меншин будуть класи та групи.

Це дуже важливий і дуже негативний крок, спрямований на те, щоб усунути всі неукраїнські школи в цій країні, що означає, що меншина втрачає свої інституції. "Ви, як меншість, не маєте право на інституції, у вас є класи", – заявив Ійдярто.

Він зазначив, що "ніхто не знає, якою буде доля шкіл після адміністративної реформи". Ійдярто заявив, що не бачить жодного прогресу.

"Я не знаю, якими були наміри української державної влади, але це зовсім не прогрес – це руйнування інфраструктури", – вважає посол Угорщини.

Дипломат додав, що не вірить у те, що представники угорської нацменшини погано здають іспити з української мови.

"Тому що це зовсім не так, я також читав деяку статистику, і багато українців не можуть здати ці іспити з української мови та літератури", – сказав Ійдярто.

"Процес, на жаль, не стосується мови, процес пов'язаний зі знищенням інфраструктури меншин, що абсолютно неприйнятно для нас і для меншин", – підсумував він.

Іштван Ійдярто. Вікіпедія

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Угорщина розпочала програму фінансової підтримки для представників угорської меншини з викупу земель сільськогосподарського значення.