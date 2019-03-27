Посміхалися агресору в обличчя: Цимбалюк показав сильне фото з полоненими РФ українцями

У Москві суд продовжив чотирьом полоненим українським морякам утримання під вартою до 24 квітня.

Вирок був продовжений Владиславу Костишину, Віктору Беспальченку, Володимиру Лісовому і Володимиру Варімезу, повідомив в Facebook журналіст Роман Цимбалюк.

Також він опублікував фото з українцями з засідання суду, яке проходило в закритому режимі і тривало більше 8 годин.

"Поруч службовий пес, без намордника. Вердикт запрограмований: залишити під вартою до 24 квітня. І хто тут фашист?" — підписав він фото, на якому видно посмішки моряків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на суді в Росії наречена полоненого моряка ВМСУ зворушливо підтримала коханого.

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