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26 травня • оновлено в 11:19
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Послаблення карантину з 1 червня: Ляшко розповів, що дозволять

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Починаючи з 1 червня в Україні дозволять працювати басейнам, спортзалам, а також автошколам. Крім того, відновиться рух потягів та міжобласне сполучення.

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Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар, перший заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, анонсувавши оприлюднення спеціальних рекомендацій для закладів, з яких знімуть обмеження (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Карантин в Україні

Карантин в Україні

"З 1 червня, якщо будуть досягнуті певні індикатори епідемічної ситуації, планується відкриття басейнів і спортзалів. Також відвідування занять у групах не більш ніж 10 осіб: почнуть роботу автошколи. Планується з 1 червня й запуск залізничного сполучення та міжобласних перевезень автомобільним транспортом", – розповів він.

"Щодо басейнів і спортзалів – найближчим часом на сайті МОЗ будуть розміщені рекомендації щодо протиепідемічних норм, які повинні бути забезпечені", – додав Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що повноцінне відкриття закладів громадського харчування в Україні поки неможливе через карантинні обмеження. Втім, уже з 10 червня можна буде говорити про таке послаблення.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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