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22 травня • оновлено в 22:09
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Послабити карантин дозволили ще трьом областям: названо регіони

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Центр громадського здоров'я оновив список областей, які відповідають вимогам Міністерства охорони здоров'я для початку другого етапу ослаблення карантину. Так, почати ослаблення дозволили Дніпропетровській, Миколаївській та Хмельницькій областям.

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Про це повідомили у пресслужбі ЦГЗ у Facebook. Як і раніше не готові пом'якшити карантин 8 областей – Волинська, Донецька, Луганська, Полтавська, Рівненська, Чернівецька, Закарпатська та Київська, а також столиця.

У цих регіонах велика кількість хворих на 100 тисяч населення, висока завантаженість койко-місць у лікарнях і низьке охоплення населення тестуванням на коронавірус.

Послабити карантин дозволили ще трьом областям: названо регіони

У ЦГЗ нагадали, що перехід областей до другого етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям.

"Ці критерії відображають контроль за передачею вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дозволяють контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні", – наголосили в установі.

Як повідомлявOBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду з проханням дозволити столиці 23 травня розпочати другий етап послаблення карантину. Річ у тім, що місту заборонили робити це через невідповідність одному з критеріїв.

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Автор
Гліб Іванов
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