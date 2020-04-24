Посівний календар на травень 2020 в Україні: що і коли саджати

Вікторія Жмайло Суспільство 07:00, 24.04.2020

Посівний календар на травень 2020 в Україні передбачає пояснення, коли краще засадити грядку і зайнятися декоративними рослинами.

Так, на цей місяць випадає левова частка земляних робіт. Крім традиційної турботи про майбутній урожай овочів, варто ще подбати про газони і клумби.

Посівний календар на травень 2020

Представлений нижче календар дозволить вибрати час для господарських клопотів, уникаючи небезпечних періодів для роботи з рослинами.

Посівний календар на травень 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, з посівного календаря на квітень можна було дізнатися, коли краще посіяти розсаду і потім висадити її.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

У розпал пандемії топчиновниця вирішила скоротити лікарів в УЗ

"Де $4 тисячі для вчителів? Хто вбив воїнів?" Геращенко нагадала гучні обіцянки Зеленського

Маск забивает последние гвозди в труну России

На Волині попрощалися з молодим офіцером ЗСУ, загиблим на Донбасі

Кричали про допомогу, але влада не чула: як гуртожиток у Вишневому перетворився на епіцентр коронавірусу