Посівний календар на квітень 2020 в Україні: що і коли садити

Вікторія Жмайло Суспільство 09:55, 21.04.2020

Посівний календар на квітень 2020 в Україні передбачає пояснення, коли краще посіяти розсаду і потім висадити її.

Так, у цьому місяці варто встигнути привести у порядок сад, виконати профілактичну обробку дерев і кущів.

Місячний посівний календар на квітень показує, коли працювати на землі категорично не можна, тому варто уважно відслідковувати ті дні, коли варто займатися рослинами.

Посівний календар на квітень 2020
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Посівний календар на квітень 2020

zelenasadyba.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2020 році свято Воскресіння Христового (Великодня) випадає на 19 квітня, в зв'язку з чим українці відпочиватимуть три дні – з 18 по 20 квітня.

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