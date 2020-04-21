Посівний календар на квітень 2020 в Україні: що і коли садити

Посівний календар на квітень 2020 в Україні передбачає пояснення, коли краще посіяти розсаду і потім висадити її.

Так, у цьому місяці варто встигнути привести у порядок сад, виконати профілактичну обробку дерев і кущів.

Місячний посівний календар на квітень показує, коли працювати на землі категорично не можна, тому варто уважно відслідковувати ті дні, коли варто займатися рослинами.

Посівний календар на квітень 2020 Ілюстрація

Посівний календар на квітень 2020

zelenasadyba.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2020 році свято Воскресіння Христового (Великодня) випадає на 19 квітня, в зв'язку з чим українці відпочиватимуть три дні – з 18 по 20 квітня.