Посилення цінових обмежень на ринку електроенергії зупинить Слов'янську ТЕС – "Донбасенерго"

Можливий перегляд цінових обмежень на ринку електроенергії призведе до вимушеної зупинки Слов'янської ТЕС, і 15 тисяч жителів прифронтової Миколаївки залишаться без опалення.

Про це заявив комерційний директор ПАТ "Донбасенерго" Олег Ларіонов з приводу ініціативи Офісу президента змінити цінові обмеження (price caps) на ринку "на добу вперед" і внутрідобовому ринку.

"Вважаємо неприпустимим впровадження таких цінових обмежень на ринку, оскільки це знизить ціну електроенергії для виробників на 14%, що поставить під сумнів подальше існування теплової генерації в Україні. Зазначені ініціативи приведуть до повного занепаду Слов'янської ТЕС й інших теплових електростанцій України, дефіциту потужності в енергосистемі з відповідними тяжкими наслідками для всієї країни", – повідомляється позиція керівництва компанії на офіційному сайті ПАТ "Донбасенерго".

Слов'янська ТЕС Рубрика

Керівництво компанії наголошує, що в разі ухвалення змін до price caps виробництво електроенергії Слов'янської ТЕС стане збитковим, оскільки антрацит, на якому працює станція, через відсутність його видобутку на контрольованій території України повністю імпортується, а нові ціни ринку електроенергії не зможуть покривати витрати на її виробництво. У результаті ТЕС змушена буде зупинити свою роботу.

"Собівартість електроенергії Слов'янської ТЕС становить близько 1700 грн/МВт*год, а ціни на ринку після введення нових price caps складуть близько 1 446 грн/МВт*год. Виходить, що Компанія буде отримувати близько 254 грн збитків на кожен МВт*год відпущеної електроенергії", – йдеться в повідомленні.

У компанії констатують, що внаслідок вимушеної зупинки Слов'янської ТЕС 15 тисяч жителів прифронтового міста Миколаївка залишаться взимку без опалення, а енергосистема України втратить 750 МВт потужності. І закликають керівництво країни не допустити розвитку ситуації за таким сценарієм.

Нагадаємо, раніше представник президента в уряді Андрій Герус повідомив, що в команді президента вважають за необхідне переглянути цінові обмеження на ринку еелектроенергіі, так звані Рrice caps: нічну ціну підвищити на 10%, а денну знизити на 15-20%. Що, за його словами, може дати 9% зниження тарифу для кінцевого споживача.

Новий ринок електроенергії запущений в Україні з 1 липня 2019 року відповідно до закону "Про ринок електричної енергії".

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