Посилення спеки і без дощів: синоптикиня дала прогноз погоди на вихідні по Україні
За невеликими винятками, над територією всієї України встановиться спекотна погода. Подекуди пройдуть грозові короткочасні дощі.
Про погоду на найближчі дні розповіла синоптикиня Наталія Діденко в Facebook. За її словами, сильна спека, також, як зливи і смерчі, відноситься до небезпечних метеорологічних явищ.
Очікується вдень +30...+ 35 градусів, на півдні, на сході та подекуди в центрі країни +36...+ 39 градусів. Тільки на заході буде трохи прохолодніше – +25...+ 29 градусів, а під час дощів подекуди +20...+ 24 градуси.
У суботу короткочасні дощі та грози пройдуть на півночі України, у Вінницькій області, можуть торкнутися Прикарпаття, Чернівецької, Тернопільської та Хмельницької областей. На решті території країни – без істотних опадів.
У неділю на півдні і сході України буде переважати суха сонячна погода з сильною спекою.
Грозові локальні дощі можливі 5 липня місцями в північних і центральних областях, локально на Прикарпатті та на Волині. У решті регіонів буде сухо.
У Києві 4 липня очікується дощ і гроза, 5 липня – шансів на опади менше.
На вихідних в столиці спека послабшає до +28...+ 29 градусів.
У понеділок і вівторок, 6-7 липня, спека візьме реванш, стовпчики термометрів піднімуться вище +30 градусів. А ось з 8 липня відчутно посвіжішає, очікується +25...+ 27 градусів.
Метеорологиня порадила під час спеки без особливої необхідності не виходити на вулицю надовго.
"Використовуйте будь-яку тінь, навіть якщо це вузька смужка від стовпа на зупинці, воду беріть з собою, пийте і змочуйте потилицю і маківку голови, не бійтеся смішного капелюха, який вам не підходить. Забігайте в будь-яке кафе по дорозі і змочуйте холодною водою руки до ліктя", – порадила Діденко.
Також вона порекомендувала на вихідних бути дуже обережними з вогнем.
"Бажано в найближчі дні ніяких самодіяльних шашликів і ковбасок. Пожежна небезпека піднімається до надзвичайного рівня! ", – попередила синоптикиня.
Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики попередили, що в Україні липень 2020 року буде спекотним і сухим. Очікується тривалий посушливий період.