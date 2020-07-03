Посилення спеки і без дощів: синоптикиня дала прогноз погоди на вихідні по Україні

Суха і сонячна погода буде майже у всіх регіонах країни. menafn.com

За невеликими винятками, над територією всієї України встановиться спекотна погода. Подекуди пройдуть грозові короткочасні дощі.

Про погоду на найближчі дні розповіла синоптикиня Наталія Діденко в Facebook. За її словами, сильна спека, також, як зливи і смерчі, відноситься до небезпечних метеорологічних явищ.

Очікується вдень +30...+ 35 градусів, на півдні, на сході та подекуди в центрі країни +36...+ 39 градусів. Тільки на заході буде трохи прохолодніше – +25...+ 29 градусів, а під час дощів подекуди +20...+ 24 градуси.

У суботу короткочасні дощі та грози пройдуть на півночі України, у Вінницькій області, можуть торкнутися Прикарпаття, Чернівецької, Тернопільської та Хмельницької областей. На решті території країни – без істотних опадів.

Сильна спека очікується майже на всій території України (Facebook Наталії Діденко)

У неділю на півдні і сході України буде переважати суха сонячна погода з сильною спекою.

Грозові локальні дощі можливі 5 липня місцями в північних і центральних областях, локально на Прикарпатті та на Волині. У решті регіонів буде сухо.

У Києві 4 липня очікується дощ і гроза, 5 липня – шансів на опади менше.

На вихідних в столиці спека послабшає до +28...+ 29 градусів.

У понеділок і вівторок, 6-7 липня, спека візьме реванш, стовпчики термометрів піднімуться вище +30 градусів. А ось з 8 липня відчутно посвіжішає, очікується +25...+ 27 градусів.

Суха і сонячна погода буде майже у всіх регіонах країни (Facebook Наталії Діденко)

Метеорологиня порадила під час спеки без особливої ​​необхідності не виходити на вулицю надовго.

"Використовуйте будь-яку тінь, навіть якщо це вузька смужка від стовпа на зупинці, воду беріть з собою, пийте і змочуйте потилицю і маківку голови, не бійтеся смішного капелюха, який вам не підходить. Забігайте в будь-яке кафе по дорозі і змочуйте холодною водою руки до ліктя", – порадила Діденко.

Також вона порекомендувала на вихідних бути дуже обережними з вогнем.

"Бажано в найближчі дні ніяких самодіяльних шашликів і ковбасок. Пожежна небезпека піднімається до надзвичайного рівня! ", – попередила синоптикиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики попередили, що в Україні липень 2020 року буде спекотним і сухим. Очікується тривалий посушливий період.