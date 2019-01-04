''Посилаю москвоязиких продавчинь!'' Фаріон влаштувала скандал у книгарні Львова

Колишній народний депутат України від "Свободи", борець за українську мову Ірина Фаріон поскандалила з продавцями книгарні у Львові через відсутність в асортименті повністю україномовних календарів.

Крім того, скандальна екс-парламентар обурилася через популярність в Україні західної новорічної атрибутики та англомовних святкових пісень. Бурхливу реакцію Фаріон продемонструвала на своїй сторінці у Facebook.

"Пішла нині при нагоді купити настінний календар на рік. І що побачила? Виявляється, знайти винятково український календар — це проблема. Усюди що не январь, то January. Раби ще не вийшли з московського полону, як вскочили в англійський. Головне, знайти нового господаря! Над нічним клубом, у Львові, з безликою назвою "Малевич" (не Івасюк або Яремчук!!!) читаю: Merry Chistmas. Happy New Year", — розгнівано написала вона.

Ірина Фаріон Facebook Ірини Фаріон

За її словами, в пошуках календаря вона забігла в першу-ліпшу книгарню на вулиці Коперника, не звернувши увагу на її вивіску. Там Фаріон виявила в основному двомовну літературу, що вкрай розлютило її.

"Посилаю москвоязиких продавчинь, стрімголов вискакую з цього гнізда — і тільки тепер бачу, що необережно зайшла не у магазин, а в BOOKLAND!!! Лечу геть, як моє вухо лапає Jingle bells. Вибачте, але десь же має бути мій публічний український простір!" — продовжила обурюватися Фаріон.

Після цього вона вирішила відвідати магазин "Українська книгарня", де їй і вдалося знайти потрібний календар.

Ірина Фаріон Facebook Ірини Фаріон

"Влітаю туди, заглушуючи Jingle bells і науково читану літературу чужими мовами, з єдиним проханням: український суцільно календар. І мені його пропонують і кажуть, що таких обурених англоманією і москвофільством чимало. Прекрасно стало на душі. А реальність залишилася. Тому боремося тільки за наш український часоплин, зупинений в календарі без январів і Januar-ів. Тоді й на нас зважатимуть, як на тих, хто неповторні і все мають своє!" — резюмувала Фаріон.

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