"Пошлють на х*й 80 тисяч разів": Соколова поставила на місце Скабєєву

Українська журналістка Яніна Соколова яскраво відповіла на пропозицію кремлівської пропагандистки Ольги Скабєєвої провести дебати кандидатів у президенти України.

Вона озвучила своє звернення до скандальної росіянки в ефірі шоу "Вечір з Яніною Соколовою на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, Соколова запросила Скабєєву приїхати до Києва і вийти на 80-тисячний стадіон для того, щоб самій побачити, як до неї ставляться українці.

Яніна Соколова

"Що, Олечко? Захотілося доторкнутися до дива, хайпанути вирішила? Ну, чого, зрозуміло. Ну, і я б, як багато хто в Україні, була б не проти, щоб ти до нас приїхала. І вийшла на поле на очах 80 тисяч українців. Єдина проблемка, що дебати довелося б ненадовго перервати. Ну, щоб зафіксувати рекорд Гіннеса — людина, яка була послана на х*й 80 тисяч разів протягом однієї тільки секунди!" — публічно принизила поплічницю путінського режиму українка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше Скабєєва заявила, що є нібито дуже популярною в Україні, і пошкодувала, що реєстрація кандидатів на вибори президента в країні вже закінчена.

Пізніше вона зганьбилася безглуздим роликом, у якому назвалася кандидатом у президенти України. В ньому посіпака путінського режиму показала нездатність говорити українською мовою, зробивши по декілька помилок майже в кожному слові.

Соколова затролила Скабєєву за безглуздий ролик і зняла кумедну пародію на нього.

На початку квітня Скабєєва заявила, що готова стати модератором на дебатах кандидатів у президенти України Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

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