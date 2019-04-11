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"Пошлють на х*й 80 тисяч разів": Соколова поставила на місце Скабєєву

2.1тЧитати матеріал російською

Українська журналістка Яніна Соколова яскраво відповіла на пропозицію кремлівської пропагандистки Ольги Скабєєвої провести дебати кандидатів у президенти України.

Вона озвучила своє звернення до скандальної росіянки в ефірі шоу "Вечір з Яніною Соколовою на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, Соколова запросила Скабєєву приїхати до Києва і вийти на 80-тисячний стадіон для того, щоб самій побачити, як до неї ставляться українці.

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Новини
"Сподіваюся, ти не сц*куха": Соколова викликала Скабєєву на дебати

"Що, Олечко? Захотілося доторкнутися до дива, хайпанути вирішила? Ну, чого, зрозуміло. Ну, і я б, як багато хто в Україні, була б не проти, щоб ти до нас приїхала. І вийшла на поле на очах 80 тисяч українців. Єдина проблемка, що дебати довелося б ненадовго перервати. Ну, щоб зафіксувати рекорд Гіннеса — людина, яка була послана на х*й 80 тисяч разів протягом однієї тільки секунди!" — публічно принизила поплічницю путінського режиму українка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Раніше Скабєєва заявила, що є нібито дуже популярною в Україні, і пошкодувала, що реєстрація кандидатів на вибори президента в країні вже закінчена.

  • Пізніше вона зганьбилася безглуздим роликом, у якому назвалася кандидатом у президенти України. В ньому посіпака путінського режиму показала нездатність говорити українською мовою, зробивши по декілька помилок майже в кожному слові.

  • Соколова затролила Скабєєву за безглуздий ролик і зняла кумедну пародію на нього.

  • На початку квітня Скабєєва заявила, що готова стати модератором на дебатах кандидатів у президенти України Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

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Особа
Яніна Соколова
Місце
Україна
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Иванов Петр
Иванов Петр
Блядина Соколова- настоящий херой окраины. Сидеть в кустах, бить себя пяткой в грудь при этом кричя "я всех победю"- как это по окраински.
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вованов вован
вованов вован
Мне кажется, хоть я и далеко не поклонник Скабеевой, но мне кажется,что та даже и не знает о существовании некой Соколовой, какое-то прыгание а-ля крыловской Моськи.
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