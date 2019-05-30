"Пошлемо на три букви": Цимбалюк яскраво відповів Путіну на брехню про Донбас

Український журналіст Роман Цимбалюк вважає, що Україна не повинна говорити про окуповані Крим і Донбас як про відокремлені від неї території. Адже для держави не має значення, який статус для цих регіонів придумали загарбники.

Також він жорстко розніс цинічне виправдання війни президентом Росії Володимиром Путіним і дав зрозуміти, що російськомовні українці не потребують його "допомоги". Яскраву промову Цимбалюк озвучив у ефірі радіо НВ (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Роман Цимбалюк Facebook Романа Цимбалюка

"Росіяни йти з окупованих територій не збираються. Я взагалі дивуюся, чому у нас Крим і Донбас відокремлюють. Нам яка різниця, як вони у себе це крадене оформили? Включили до складу Росії чи не включили. По суті і перше і друге — це військова операція. Не якась інша. І як Путін каже: "Ми були змушені захищати російськомовних у Криму і на Донбасі". Ми з тобою якою мовою говоримо? Російською, так? Це означає, що ми можемо російською мовою послати їх на три букви, і це не "ДНР", — категорично заявив журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк заявив, що новообраний президент України Володимир Зеленський не повинен був говорити російською мовою під час інавгурації. Свою позицію він пояснив ставленням країни-агресора Росії до цього питання як до сигналу про можливість "порятунку" російськомовних людей.

Також він яскраво прокоментував нахабне виправдання війни на Донбасі депутатом нелегітимної Держдуми Леонідом Слуцьким. Той заявив, що бойові дії нібито ведуться заради того, щоб схід України міг говорити "рідною" російською мовою. Цимбалюк, зі свого боку, нагадав скандальному політику, що у Бурятії, у Пскові, у Ростові і у будь-якому російському регіоні і так немає проблем із російською мовою.

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