Не дали рушник стікав кров'ю: байдужість людей в Одесі вразила мережу

Користувачів соціальної мережі Facebook шокувала байдужість жителів Одеси до постраждалих у кривавій ДТП. Історію, яка викликала резонанс, розповів радник голови головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостюк.

Він став свідком аварії на розі Середньофонтанській і Семінарській вулицях і поділився подробицями на своїй сторінці в Facebook (Обережно! Нижче фото 18+).

"Спортивний байк на шаленій швидкості влетів у легковик практично у мене на очах. На байку була юна дівчина-пасажир, у легковику сиділи двоє неповнолітніх дітей", – написав Форостяк.

За його словами, серед сотень автомобілів, що рухаються по дорозі в годину пік, він один зупинився, щоб допомогти постраждалим. Інші байдуже або з роздратуванням через велику пробку, що утворилася згодом, проїжджали повз.

ДТП в Одесі Facebook Руслана Форостяка

"Одна жінка, яка йшла, ймовірно, з пляжу, на плечах несла рушник, на моє прохання дати рушник, щоб підкласти під голову одному з потерпілих, який на моїх очах втратив уже майже літр крові, відмовила, мовляв це рушник не її, вона його взяла в орендованій квартирі", – додав Форостяк.

Чоловік також уточнив, що все-таки серед перехожих знайшовся один реаніматолог, який допоміг потерпілим до приїзду швидкої.

У коментарях люди висловили обурення і шок від події. "Люди вже давно перетворилися на бездушних мерзот", "Жах який, я не можу в це повірити. Руслане, те, що ви написали – шок. Як такий збіг обставин міг зібрати довкола себе таку кількість байдужих людей", – написали користувачі.

Коментарі до посту про ДТП Facebook Руслана Форостяка

Коментарі до посту про ДТП Facebook Руслана Форостяка

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Польщі в ДТП потрапили дві українські студентки. Дівчата отримали важкі травми і перебувають у лікарні.

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