Посадовці Мін'юсту погоріли на мільйонному хабарі

Служба безпеки України викрила керівників структурних підрозділів Міністерства юстиції та Державної кримінально-виконавчої служби України на вимаганні понад 1 мільйона доларів хабара.

Як сказано на сайті пресслужби СБУ, за даними слідства, до оборудки причетні голова комісії з ліквідації Державної пенітенціарної служби України – посадовець управління забезпечення діяльності керівництва Мін`юсту та колишній чиновник цього Міністерства (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця).

Оперативники встановили, що вони вимагали від фермера з Кіровоградщини 75 тисяч доларів. У таку суму зловмисники оцінили вартість його призначення на посаду директора одного із державних сільськогосподарських підприємств регіону.

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Забезпечити отримання посади змовники обіцяли через зв`язки експосадовця Мін`юсту, який позиціонує себе як "тіньовий куратор виконавчої служби із земельних питань". Крім того зловмисники вимагали від фермера додатково сплати 1 мільйон доларів.

Зловмисники переконували клієнта, що він "відіб`є" ці гроші після призначення через здачу в оренду земельних ділянок прощею понад три тисячі гектарів, що належать сільгосппідприємству.

ssu.gov.ua

ssu.gov.ua

Суму фігуранти справи погодилися отримувати частинами.

Трьох учасників корупційної схеми правоохоронці затримали в одному із столичних бізнес-центрів після отримання першої частини хабаря у розмірі 20 тисяч доларів. А організатора – у службовому кабінеті в будівлі Державної пенітенціарної служби України.

Нині вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

ssu.gov.ua

ssu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Фастові затримали слідчого Нацполіції одного з райвідділів Київщини, який вимагав хабар у 10 тисяч гривень. Йому вже оголосили про підозру в корупційному правопорушенні.

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