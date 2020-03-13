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13 березня • оновлено в 13:25
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/ Суспільство

Посадовці Мін'юсту погоріли на мільйонному хабарі

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Служба безпеки України викрила керівників структурних підрозділів Міністерства юстиції та Державної кримінально-виконавчої служби України на вимаганні понад 1 мільйона доларів хабара.

Як сказано на сайті пресслужби СБУ, за даними слідства, до оборудки причетні голова комісії з ліквідації Державної пенітенціарної служби України – посадовець управління забезпечення діяльності керівництва Мін`юсту та колишній чиновник цього Міністерства (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця).

Оперативники встановили, що вони вимагали від фермера з Кіровоградщини 75 тисяч доларів. У таку суму зловмисники оцінили вартість його призначення на посаду директора одного із державних сільськогосподарських підприємств регіону.

Посадовці Мін'юсту погоріли на мільйонному хабарі

ssu.gov.ua

Забезпечити отримання посади змовники обіцяли через зв`язки експосадовця Мін`юсту, який позиціонує себе як "тіньовий куратор виконавчої служби із земельних питань". Крім того зловмисники вимагали від фермера додатково сплати 1 мільйон доларів.

Зловмисники переконували клієнта, що він "відіб`є" ці гроші після призначення через здачу в оренду земельних ділянок прощею понад три тисячі гектарів, що належать сільгосппідприємству.

Посадовці Мін'юсту погоріли на мільйонному хабарі

ssu.gov.ua

Посадовці Мін'юсту погоріли на мільйонному хабарі

ssu.gov.ua

Суму фігуранти справи погодилися отримувати частинами.

Трьох учасників корупційної схеми правоохоронці затримали в одному із столичних бізнес-центрів після отримання першої частини хабаря у розмірі 20 тисяч доларів. А організатора – у службовому кабінеті в будівлі Державної пенітенціарної служби України.

Нині вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Посадовці Мін'юсту погоріли на мільйонному хабарі

ssu.gov.ua

Посадовці Мін'юсту погоріли на мільйонному хабарі

ssu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Фастові затримали слідчого Нацполіції одного з райвідділів Київщини, який вимагав хабар у 10 тисяч гривень. Йому вже оголосили про підозру в корупційному правопорушенні.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
Теги
Служба безпеки України Міністерство юстиції України
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
гадкий преступный режим.
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Франко Иван
Франко Иван
О...с*ки....!?
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