Порушниками карантину в "червоних" зонах України буде займатися поліція, – Немчинов

Немчинов розповів про позачергове засідання Держкомісії з питань ТЕБ та НС. Новое время

Нацполіція і Держпродспоживслужба вживатимуть заходів державного реагування в разі виявлення фактів невиконання місцевими органами влади протиепідемічних заходів на території "червоних" зон.

Про це повідомив в Facebook міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов. Він розповів про позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

На засіданні також доручили Нацполіціі, Держпродспоживслужбі спільно з Міністерством освіти і науки України та місцевими органами влади подати на наступне засідання Державної комісії інформацію про кількість дошкільних установ і навчальних закладів, які працюють на території регіонів з "червоним" рівнем епідемічної небезпеки.

Крім того Міністерству охорони здоров'я доручили спільно з обласними та Київською міською адміністраціями визначити необхідну кількість додаткових ліжко-місць в розрізі регіонів України у зв'язку з динамікою збільшення випадків захворюваності на COVID-19.

Також МОЗ спільно з Міністерством фінансів доручили опрацювати питання закупівлі кисневих концентраторів для лікарень, які надають допомогу хворим на COVID-19, з розрахунку забезпечення 80 відсотків ліжкового фонду медичним киснем.

Головам регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручили провести позачергові засідання.

Відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС. Facebook Олега Немчинова

Нацполіціі доручили вживати заходів до порушників карантину. Facebook Олега Немчинова

МОЗ доручили визначити кількість необхідних додатково койко-місць. Facebook Олега Немчинова

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з понеділка, 7 вересня, набув чинності новий поділ країни на карантинні зони за рівнями епідемічної ситуації щодо коронавірусу.

Місто Київ та 17 областей України не відповідають мінімальним вимогам для пом'якшення карантину, введеного через коронавірусну інфекцію.

Станом на ранок понеділка, 7 вересня, в Україні офіційно підтверджено 138 068 випадків коронавірусної інфекції. З них 2174 – виявлені за минулу добу.

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