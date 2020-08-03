Порушив ПДР 35 разів: названо нові антирекорди з перевищення швидкості в Україні

В Україні за тиждень, із 27 липня по 2 серпня, камери автоматичної фіксації зафіксували 155 автомобілів, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/ч.
Як повідомила пресслужба МВС України в Facebook, найбільше за минулий тиждень швидкісний режим порушував автомобіль Mitsubishi Grandis ДНЗ BH062*** – 35 разів (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Найбільшою швидкість була:
в автомобіля Audi А4, ДНЗ BH444*** – 218 км/год на автодорозі М03 Київ – Харків – Довжанський, де дозволена швидкість на вказаній ділянці – 110 км/год,
в автомобіля Mercedes-Benz E200 4MATIC, ДНЗ AA111*** – 213 км/год на Столичному шосе, де дозволена швидкість на вказаній ділянці – 80 км/год.
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