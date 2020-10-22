OBOZREVATEL закликав читачів повідомляти про порушення під час виборів та опитування Зеленського
OBOZREVATEL закликає своїх читачів надсилати відомості про порушення під час проведення місцевих виборів та опитування від президента Володимира Зеленського 25 жовтня.
Зазначимо, що опитування, яке анонсував Зеленський у день виборів, уже є порушенням, оскільки ані Виборчий кодекс, ані Конституція України не дозволяють президентові проводити такі опитування. На сьогодні в українському законодавстві немає такого поняття, як "референдум", або "всенародне опитування", ці поняття в Україні нормативно не врегульовані, на чому неодноразово наголошували експерти. Крім того, воно може містити ознаки прихованої агітації.
Так, наприклад, за словами соціолога Андрія Єременка, опитування, яке анонсував президент, не має стосунку до соціології, а ймовірніше несе політичний контекст.
"Питання до соціології стосунку не мають, оскільки соціологія повинна вивчати різні соціальні групи, а ця анкета не передбачає розуміння, хто як відповів. Відповідно, ми не можемо сказати, що думають молоді і літні люди, з цієї анкети. Також анкета зазвичай передбачає, що коли ми робимо опитування, ми завжди даємо варіанти відповідей не полярні, "так" або "ні", а якусь шкалу: "так", або "скоріше так", "ні", або "скоріше ні", або від 0 до 10, або якісь умови... тобто "так, але за умов", "ні, але припускаю"... Тут просто "так" або "ні", – повідомив він.
Зі свого боку, директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто зазначив, що якість такого дослідження буде гіршою, ніж якість звичайного соціологічного дослідження. Як пояснив соціолог, у "всенародному опитуванні" можуть узяти участь лише громадяни України, які прийдуть голосувати на вибори. "Відповідно, "це опитування можна сприймати як зріз найбільш активного населення, яке бере участь у голосуванні", – зазначив він.
Крім того, за даними всеукраїнського опитування, проведеного компанією Info Sapiens 18-19 жовтня, лише 35% українців вірять у щирий намір президента дізнатися думку людей, а 51% вважають, що це лише передвиборча технологія для підвищення його популярності. Майже половина українців – 49% – не довірятиме результатам опитування. 44% – довірятимуть.
OBOZREVATEL пильнуватиме за порушеннями під час проведення виборів та опитування президента та належним чином реагуватиме на них.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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