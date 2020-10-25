Порушення на місцевих виборах в Україні: що відбувається на виборчих дільницях. Фото і відео

25 жовтня в Україні стартували вибори мерів і голів селищних рад. Також заплановане опитування президента Володимира Зеленського з п'яти питань. У цей день Національна поліція перейшла на посилений режим для запобігання порушень на виборчих дільницях.

OBOZREVATEL безперервно стежить за ситуацією у режимі онлайн:

8:00 – в Україні відкрилися виборчі дільниці. Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL на деяких ділянках в Києві українці не дотримуються протиепідемічних заходів. Вони не витримують дистанцію, також не у всіх є захисні маски. У деяких спостерігачів відсутні рукавички.

Відзначимо, більше 1500 територіальних виборчих комісій (ТВК) вже взяті під охорону поліції. Ще до старту голосування глава Нацполіціі Ігор Клименко попередив про маніпуляції, проте запевнив, що правоохоронці готові забезпечити правопорядок, залишаючись поза політикою.

"На виборах ми задіємо практично весь особовий склад. Плюс будуть додані сили – курсанти вищих навчальних закладів системи МВС. Це величезний пласт роботи: більше 30 тисяч ТВК і ДВК будуть під охороною поліції", – підкреслив він.

Як стежити за порушеннями на місцевих виборах і де дивитися

Відстежувати інформацію про порушення на місцевих виборах у 2020 році в режимі онлайн можна за допомогою спеціального сервісу МВС vybory2019.mvs.gov.ua Він працює цілодобово і без вихідних.

Будь-який користувач може побачити інтерактивну карту України і оцінити кількість і розподіл зареєстрованих заяв про порушення по всій країні. Інформація на порталі фільтрується по виду правопорушення, територіальності і даті, містить первинну фабулу порушення, без розголошення таємниці досудового розслідування.

Вгорі праворуч є піктограма з фільтрами, натиснувши на яку, можна вибрати, які види правопорушень хочете побачити: адміністративні, кримінальні, некласифіковані, події з додатковою інформацією або інші події, які порушують виборчий процес.

У правій частині екрана представлена стрічка подій, які відображаються в хронологічній послідовності.

Також за допомогою сервісу можна подати звернення з приводу порушення, натиснувши на кнопку "Подати звернення". У МВС запевнили, що електронні звернення прирівнюються до письмових і обов'язково будуть розглядатися.

Відзначимо, спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL опублікував календар місцевих виборів-2020. Також OBOZREVATEL зібрав найголовніше про місцеві вибори.

Як повідомив OBOZREVATEL, під час виборчої кампанії напередодні місцевих виборів у 2020 році в Україні виявили безліч маніпуляцій і правопорушень. Найгірша ситуація склалася у великих містах і великих об'єднаних територіальних громадах.