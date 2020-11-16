Порушення на місцевих виборах: у поліції розповіли, які міста "лідирують"

Мирослав Семенюк Суспільство 12:28, 16.11.2020 Оновлено: 12:47, 16.11.2020

Національна поліція України відкрила вісім кримінальних проваджень за фактами порушень під час другого туру місцевих виборів.

Як повідомляється на сайті Нацполіції, протягом 15 листопада надійшло 121 заява та повідомлення, пов’язані з виборчим процесом. Було складено п’ять адміністративних протоколів.

Найбільше порушень зафіксовано в Одеській області – 35, у Херсонській – 31, у Київській – 24, у Донецькій – 9, у Сумській та Волинській – по 8, у Хмельницькій – 6.

З них найбільше зафіксовано фактів щодо незаконної агітації – 19; конфлікту – 14; фальсифікації виборчих документів – 10; фотографування виборчого бюлетеня – 8; незаконного опитування – 4; підкупу виборців – 4; перешкоджання роботі виборчої комісії – 3; знищення або псування бюлетеня – 2; спроби винесення виборчого бюлетеня – 2.

Усього з 5 вересня поліція зареєструвала 16 389 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом. Найбільше порушень зафіксовано в Київській області – 1820, у місті Києві – 1744, у Дніпропетровській – 1235, в Одеській – 1210 та в Донецькій областях – 1066.

Складено 2402 протоколи про вчинення адмініпорушень, а до ЄРДР внесено відомості щодо 1108 кримінальних проваджень: 698 – пов’язаних із порушенням виборчого законодавства, 410 – пов’язаних із виборчим процесом.

За день голосування поліцейські відкрили вісім кримінальних проваджень
npu.gov.ua

OBOZREVATEL стежив за ситуацією з порушеннями на виборах у режимі онлайн.

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