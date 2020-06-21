Поруч з Одесою із затонулого танкера пролилося паливо: пляж виявився під загрозою

Суспільство 16:12, 21.06.2020 Оновлено: 16:42, 21.06.2020

Із затонулого біля узбережжя Одеси танкера Delfi почало виливатися паливо.

Як повідомляє "Думська", пляма розливу досягла чималих розмірів і поширилася в сторону пляжу з відпочивальниками (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У департаменті міського господарства Одеської міськради заявили, що на місце події швидко доставили сорбент, і розливання палива було оперативно локалізовано.

Зараз ведеться робота з відпочивальниками – людям пояснюють, що купатися в морі не можна. Фахівці заміряли якості води.

Що стало причиною НП, поки невідомо.

"Думська"
"Думська"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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