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Поруч з Одесою із затонулого танкера пролилося паливо: пляж виявився під загрозою

Суспільство
2,7 т.
Із затонулого танкера Delfi пролилося паливо

Із затонулого танкера Delfi пролилося паливо

Із затонулого біля узбережжя Одеси танкера Delfi почало виливатися паливо.

Як повідомляє "Думська", пляма розливу досягла чималих розмірів і поширилася в сторону пляжу з відпочивальниками (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У департаменті міського господарства Одеської міськради заявили, що на місце події швидко доставили сорбент, і розливання палива було оперативно локалізовано.

Зараз ведеться робота з відпочивальниками – людям пояснюють, що купатися в морі не можна. Фахівці заміряли якості води.

Що стало причиною НП, поки невідомо.

"Думська"

"Думська"

"Думська"

"Думська"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаОдесапляжиЧорне море
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  1. /Суспільство