Поруч з Одесою із затонулого танкера пролилося паливо: пляж виявився під загрозою
Із затонулого танкера Delfi пролилося паливо
Із затонулого біля узбережжя Одеси танкера Delfi почало виливатися паливо.
Як повідомляє "Думська", пляма розливу досягла чималих розмірів і поширилася в сторону пляжу з відпочивальниками (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
У департаменті міського господарства Одеської міськради заявили, що на місце події швидко доставили сорбент, і розливання палива було оперативно локалізовано.
Зараз ведеться робота з відпочивальниками – людям пояснюють, що купатися в морі не можна. Фахівці заміряли якості води.
Що стало причиною НП, поки невідомо.
"Думська"
"Думська"
Як повідомляв OBOZREVATEL:
22 листопада через сильний шторм у морі біля берегів Одеси зазнав лиха танкер Delfi під молдавським прапором. Він сів на мілину.
Екіпаж корабля відмовлявся евакуюватися й подавати сигнал SOS без дозволу судновласника.
Рятувальники не змогли підійти до корабля через сильний шторм, на березі моря було розгорнуто оперативний штаб.
Кораблетрощу танкера в Одесі також зняли з повітря: в мережі з'явилося приголомшливе відео. Людей дивом вдалося врятувати, моряки потрапили в лікарню з переохолодженням.
З'ясувалося. що з пробоїни на кораблі витікає пальниво. Після краху показники забрудненості моря нафтопродуктами були перевищені в 157 разів.
Пізніше в ЗМІ назвали справжнього власника затонулого танкера Delfi: це колишній депутат від Партії регіонів.